В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник,катеты которого 6 и 8 см. Все боковые ребра пирамиды равны 13 см. Вычислите высоту этой пирамиды.
Геометрия
В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник,катеты которого 6 и 8 см. Все боковые ребра пирамиды равны 13 см. Вычислите высоту этой пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все боковые ребра пирамиды равны, то вершина пирамиды проецируется в центр окружности описанной около основания. В основании прямоугольный треуг-к, значит центр окружности является серединой гипотенузы. Рассмотрим основание пирамиды треуг-к АВС. По т. Пифагора АВ^2=BC^2+AC^2 АВ^2=6^2+8^2 = 36+64=100 AB=10 AO=10:2=5 (cм) - радиус описанной окружности. SO - высота пирамиды. S - вершина пирамиды. Рассмотрим треуг-к АОВ. Угол О=90 По т. Пифагора SВ^2=ОB^2+SО^2 SО^2=SВ^2-ОB^2 SО^2=13^2-5^2 = 169-25=144 SО=12(см) Ответ:12(см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше,чем за 6 часа против течения.Найдите собственую скорость катера,если плот по этой реке з...
Математика
Банка с медом весит 500г. Та же банка с керосином весит 350 г. Керосин легче меда в 2 раза. Сколько граммов весит пустая банка.
Математика
Запишите в строчку одно за другим десять первых простых чисел в возрастающем порядке. В полученном многозначном числе зачеркните половину цифр так,...
Алгебра
Туристы в 8 ч 30 мин отправились на катере с турбазы в город по течению реки. Пробыв в городе 2 ч 20 мин, они вернулись обратно, затратив на обратн...