Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше,чем за 6 часа против течения.Найдите собственую скорость катера,если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние,чтои катер за 2 часа по озеру
Алгебра
Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше,чем за 6 часа против течения.Найдите собственую скорость катера,если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние,чтои катер за 2 часа по озеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость катера по озеру или собственная скорость катера х км/ч. а скорость течения реки - у км/ч Тогда скорость катера по течению - (х+у) км/ч, а скорость катера против течения - (х-у) км/ч. Составляем систему уравнений 4(х+у)+10= 6(х-у) 15у=2х Решим систему подстановкой х=7,5у 4(7,5у+у)+10=6(7,5у-у) х=7,5у 4*8,5у+10=6*6,5у х=7,5у 34у+10=39у х=7,5у 5у=10 у=2 х=15 Ответ: 15 км/ч
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