Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше,чем за 6 часа против течения.Найдите собственую скорость катера,если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние,чтои катер за 2 часа по озеру

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Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше,чем за 6 часа против течения.Найдите собственую скорость катера,если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние,чтои катер за 2 часа по озеру

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