2 2 2 2=7
Математика
2 2 2 2=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я понял нужно расставить знаки между двойками: (2/2+2)×2=7
Гость:
(2*2)в квадрате минус (2/2)
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