Путь по морю от города А до города В на 60 км короче,чем по шоссе.Теплоход проходит путь от А до В за 5 часов,а автомобиль-за 3 часа.Найдите скорости теплохода и автомобиля,если известно,что скорость теплохода составляет 40% ск...

Алгебра

Путь по морю от города А до города В на 60 км короче,чем по шоссе.Теплоход проходит путь от А до В за 5 часов,а автомобиль-за 3 часа.Найдите скорости теплохода и автомобиля,если известно,что скорость теплохода составляет 40% скорости автомобиля.

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