Путь по морю от города А до города В на 60 км короче,чем по шоссе.Теплоход проходит путь от А до В за 5 часов,а автомобиль-за 3 часа.Найдите скорости теплохода и автомобиля,если известно,что скорость теплохода составляет 40% ск...
Алгебра
Путь по морю от города А до города В на 60 км короче,чем по шоссе.Теплоход проходит путь от А до В за 5 часов,а автомобиль-за 3 часа.Найдите скорости теплохода и автомобиля,если известно,что скорость теплохода составляет 40% скорости автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км-по шоссе (х-60) км-по морю у-скорость автомобиля 0,4у-скорость теплохода составляем функцию: у=х/3 0,4у=(х-60)/5 решаем...выводим:х=180км-прошел автомобиль 120км-прошел теплоход по морю подставляем в уравнение скорости:у=х/3 подставляем значение х. у=180/3=60км/ч 0,4у-скорость теплохода=24км/ч Ответ:60км/ч-скорость автомобиля 24км/ч-скорость теплохода
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