почему трудно держать в руках живую рыбу метод научных исследований
Физика
почему трудно держать в руках живую рыбу метод научных исследований
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что она скользкая, т.е. коэффициент трения рыбы об руки очень маленький. К тому же живая рыба прикладывает силы чтобы вырваться.
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