что бы вода лучше стекала, а не застаивалась по углам, а канализация представляет из себя систему труб, если её разрезать, то поперечное сечение - круг.

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Крышка квадратного или прямоугольного люка может провалиться в люк, так как длина диагонали люка больше длины стороны крышки. Крышка же круглого люка провалиться не может, как ее ни поверни. Поэтому круглые люки удобнее и безопаснее квадратных.