исследование и построение графика функции y=2x-1/(x-1)^2
Алгебра
исследование и построение графика функции y=2x-1/(x-1)^2
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