Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода?
Математика
Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как через 72 часа снова будет полночь.
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