во многих странах считается признаком дурного тона жаловаться на свою судьбу, рассказывать о своих трудностях и не взгодах. Такой человек в глазах окружающих выглядит неудачникомю Почему?
География
во многих странах считается признаком дурного тона жаловаться на свою судьбу, рассказывать о своих трудностях и не взгодах. Такой человек в глазах окружающих выглядит неудачникомю Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если человек не умеет ценит то что он имеет, то у него никогда не будет того, что он хочет. И если он всегда жалуется, то он не достоин имет что то большое за то что он имеет.
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