за сметану ,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 90 руб.за сметану она заплатила 22 руб.,а за масло в 2 раза больше, чем за сметану.сколько рублей стоил каждый сырок.
Математика
за сметану ,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 90 руб.за сметану она заплатила 22 руб.,а за масло в 2 раза больше, чем за сметану.сколько рублей стоил каждый сырок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90-22=68(руб.)-масло и 4 сырка 2)(68-22*2):4 = 6(руб.) Ответ: за каждый сырок заплатили 6 рублей
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