за сметану ,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 90 руб.за сметану она заплатила 22 руб.,а за масло в 2 раза больше, чем за сметану.сколько рублей стоил каждый сырок.

Математика

за сметану ,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 90 руб.за сметану она заплатила 22 руб.,а за масло в 2 раза больше, чем за сметану.сколько рублей стоил каждый сырок.

Автор: Гость