поезд двигаясь со скоростью 90 км/ч проезжает мимо платформы длинна которой 400м за 20 секунд. какова длина поезда?

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90 км/ч = 25 м/с тогда 1 локомотив поезда проедит 400 м за t=S/v=400/25=4(с) из условия следует пропорция 400/20=х/4, значит х=400*4/20=80(м) Ответ: длина поезда - 80м