после ратворения 22,4 г смеси купрума и оксида купрума в 500 г концентрированной серной кислоты масса раствора стала 516г. Определить массовую долю соли в полученном растворе
Химия
после ратворения 22,4 г смеси купрума и оксида купрума в 500 г концентрированной серной кислоты масса раствора стала 516г. Определить массовую долю соли в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Cu +2H2SO4=CuSO4+SO2+H2O "2)CuO+H2SO4=CuSO4+H2 масса р-ра уменьшилась на:(500+22.4)-516=6.4гр.-это сернистый газ,который ушел из сферы реакци; кол-во в-ва сернистого газа=6.4:64=0.1моль;след.кол-во в-ва сульфта меди в реакции1)=0.1моль;масса сульфата меди=0.1Х160=16гр; масса меди в р-ции2)=0.1х64=6.4ГР. МАССА ОКСИДА МЕДИ=22.4-6.4=16Г;КОЛ-ВО В-ВА ОКСИДА МЕДИ=16:80=0.2МОЛЬ;КОЛ-ВО В-ВА СУЛЬФАТА МЕДИ В Р-ИИ2)=0.2МОЛЬ; МАССА СУЛЬФАТА МЕДИ2)=0.2х160=32ГР ОБЩАЯ МАССА СУЛЬФАТА МЕДИ=16+32=48ГР. МАССОВАЯ ДОЛЯ СОЛИ РАВНА 48:516=0.093(9,3%)
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