после ратворения 22,4 г смеси купрума и оксида купрума в 500 г концентрированной серной кислоты масса раствора стала 516г. Определить массовую долю соли в полученном растворе

Химия

после ратворения 22,4 г смеси купрума и оксида купрума в 500 г концентрированной серной кислоты масса раствора стала 516г. Определить массовую долю соли в полученном растворе

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