длина прямоугольника увеличилась в 2 раза,а ширина в 6 раз.во сколько раз увеличилась площадь прямоугольника
Математика
длина прямоугольника увеличилась в 2 раза,а ширина в 6 раз.во сколько раз увеличилась площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - длина, b - ширина, тогда S=a*b; Стало: 2a; 6b. S=2a*6b=12ab Ответ: в 12 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
после ратворения 22,4 г смеси купрума и оксида купрума в 500 г концентрированной серной кислоты масса раствора стала 516г. Определить массовую долю...
Математика
за сметану ,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 90 руб.за сметану она заплатила 22 руб.,а за масло в 2 раза больше, чем за сметану.сколько ру...
Алгебра
поезд двигаясь со скоростью 90 км/ч проезжает мимо платформы длинна которой 400м за 20 секунд. какова длина поезда?
Математика
математик Нуликов купил 27 тетрадей некоторое количество фломастеров стоимостью по 45 р и по54р и 108одинаковых листов бумаги когда кассир сказал Н...