длина прямоугольника увеличилась в 2 раза,а ширина в 6 раз.во сколько раз увеличилась площадь прямоугольника

Математика

длина прямоугольника увеличилась в 2 раза,а ширина в 6 раз.во сколько раз увеличилась площадь прямоугольника

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