на 2 фабрики пришло 186 пачек тетрадей в первой на 3 меньше,сколько во второй
Математика
на 2 фабрики пришло 186 пачек тетрадей в первой на 3 меньше,сколько во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
186-3=183 183/2=91.5 94.5 На первой фабрике 91,5 на второй фабрике проверка 91,5+94,5=186 пачек
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