С какой силой надо натягивать веревку, чтобы она не провисала?

Гость: Гость:

Как бы сильно веревка ни была натянута, она неизбежно будет провисать. Сила тяжести, вызывающая провисание, направлена отвесно, натяжение же веревки не имеет верти­кального направления. Такие две силы ни при каких усло­виях не могут уравновеситься, то есть их равнодействующая не может равняться нулю. Эта равнодействующая и вы­зывает провисание веревки. Никаким усилием, как бы велико оно ни было, нельзя на­тянуть веревку строго прямолинейно (кроме случая, когда она направлена отвесно).