Всем известно, что есть способ поместить в бутылку мо­дель корабля. Но как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повредив бутылку?

История
Всем известно, что есть способ поместить в бутылку мо­дель корабля. Но как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повредив бутылку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время, когда на стебле появляется завязь огурца, необходимо ее поместить, не нарушая стебля в бутылку через горлышко, и в таком виде оставить огурец дозревать. Как известно огурцы созревают очень быстро, и через несколько дней огурец вырастет внутри бутылки.
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