Гость: Гость:

В то время, когда на стебле появляется завязь огурца, необходимо ее поместить, не нарушая стебля в бутылку через горлышко, и в таком виде оставить огурец дозревать. Как известно огурцы созревают очень быстро, и через несколько дней огурец вырастет внутри бутылки.