Всем известно, что есть способ поместить в бутылку модель корабля. Но как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повредив бутылку?
История
Всем известно, что есть способ поместить в бутылку модель корабля. Но как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повредив бутылку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время, когда на стебле появляется завязь огурца, необходимо ее поместить, не нарушая стебля в бутылку через горлышко, и в таком виде оставить огурец дозревать. Как известно огурцы созревают очень быстро, и через несколько дней огурец вырастет внутри бутылки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
воздух растирается от V-5л до v-10л изобарно при давлении p=2*10 в 5степени. найти работу газа при изобарном растирения