Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?
Математика
Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2=6 маршрутов: морем на яхте, самолет морем на яхте, на яхте машиной по берегу, самолет машиной по берегу, на яхте вертолет, самолет вертолет, на яхте
Гость:
только один. на яхте.
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