Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?

Математика
Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2=6 маршрутов: морем на яхте, самолет морем на яхте, на яхте машиной по берегу, самолет машиной по берегу, на яхте вертолет, самолет вертолет, на яхте
Гость:
только один. на яхте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Всем известно, что есть способ поместить в бутылку мо­дель корабля. Но как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повредив бутылку?
Ответить
История
Для чего между рельсами оставляют зазоры?  
Ответить
Физика
С какой силой надо натягивать веревку, чтобы она не провисала?
Ответить
Математика
на 2 фабрики пришло 186 пачек тетрадей в первой на 3 меньше,сколько во второй
Ответить
Физика
воздух растирается от V-5л до v-10л изобарно при давлении p=2*10 в 5степени. найти работу газа при изобарном растирения
Ответить