Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?

Математика

Из Кейптауна до Дурбана путешественники могут отправиться морем на яхте,машиной по берегу или на вертолете,а от Дурбана до мыса Сент-Марин-самолетом или на яхте.Сколько есть вариантов маршрутов от Кейптауна до мыса Сент-Марин?

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