яка швидкiсть бiльше;5км/год чи 5 м/с?
Математика
яка швидкiсть бiльше;5км/год чи 5 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5км/ч=5000/3600=25/18=1 7/18м/с 5км/ч<5м/с
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