исследовать на монотонность и экстремумы функцию и построить ее график у=х-3х-1 там х в третьей степени и 3х тоже в 3 степени

Математика

исследовать на монотонность и экстремумы функцию и построить ее график у=х-3х-1 там х в третьей степени и 3х тоже в 3 степени

Автор: Гость