исследовать на монотонность и экстремумы функцию и построить ее график у=х-3х-1 там х в третьей степени и 3х тоже в 3 степени
Математика
исследовать на монотонность и экстремумы функцию и построить ее график у=х-3х-1 там х в третьей степени и 3х тоже в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y`=1+9x^2 1+9x^2=0 9x^2=-1 x^2=-1/9 x=+-= 1/3 по графику видим что ____^____(-1/3) ______V______(1/3) ____^______ возрастает при X<-(1|3) x>1\3 Убывает -(1/3)
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