Алиса училась марсианскому языку 2 недели. Седьмую часть этого времени она занималась гимнастикой для пальцев,а четвертую часть оставшегося времени осваивала букву "хфы". Сколько дней Алиса осваивала букву "хфы"?

Математика
Алиса училась марсианскому языку 2 недели. Седьмую часть этого времени она занималась гимнастикой для пальцев,а четвертую часть оставшегося времени осваивала букву "хфы". Сколько дней Алиса осваивала букву "хфы"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 недели = 14 дней 2)1/7 от 14 дней = 14 / 7 = 2-два дня она занималась гимнастикой 3)14-2=12- осталось 12 дней 4) 12/4=3-три дня она занималась буквами
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