Алиса училась марсианскому языку 2 недели. Седьмую часть этого времени она занималась гимнастикой для пальцев,а четвертую часть оставшегося времени осваивала букву "хфы". Сколько дней Алиса осваивала букву "хфы"?

Математика

Алиса училась марсианскому языку 2 недели. Седьмую часть этого времени она занималась гимнастикой для пальцев,а четвертую часть оставшегося времени осваивала букву "хфы". Сколько дней Алиса осваивала букву "хфы"?

Автор: Гость