Триугольник А1 В1 С1-проекция треугольника АВС.Постройте проекции средних линий и медиан треугольника АВС

Геометрия
Триугольник А1 В1 С1-проекция треугольника АВС.Постройте проекции средних линий и медиан треугольника АВС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При проецировании сохраняются отношения длин частей прямых. Поэтому чтобы построить проекции средних линий необходимо соединить середины сторон треуголника  А1 В1 С1 - проекции треугольника АВС. Средние линии тр-ка А1 В1 С1 являются проекциями средних линий треугольника АВС. Аналогично медианы треуголника  А1 В1 С1  являются проекциями медиан треугольника АВС.
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