В треугольнике АВС угос С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, АС = 2 корня из 3. Найдите АВ
Геометрия
В треугольнике АВС угос С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, АС = 2 корня из 3. Найдите АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кор из 3/sin60=AB/sin90 4= AB
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