В треугольнике АВС угос С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, АС = 2 корня из 3. Найдите АВ

Геометрия

В треугольнике АВС угос С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, АС = 2 корня из 3. Найдите АВ

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