На сколько треугольников разбивается выпуклый n-угольник диагоналями,проведёнными из одной его вершины?
Геометрия
На сколько треугольников разбивается выпуклый n-угольник диагоналями,проведёнными из одной его вершины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 уг -диагональ 1 2 треуг 5 уг- диагонали 2 3 треуг 6 уг- диагонали 3 4 треуг вывод: n уг- диагонали n-3 n-2 треуг
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