Чайка пролетает над волнами 384 км за 8 ч полета.Альбатрос пролетает 444 км за 6 ч. На сколько больше скорость альбатроса?
Математика
Чайка пролетает над волнами 384 км за 8 ч полета.Альбатрос пролетает 444 км за 6 ч. На сколько больше скорость альбатроса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость - расстояние, пройденное за единицу времени. Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно найти скорость каждой птицы по формуле v=S:t, где v- скорость, S - расстояние, t- время, за которое это расстояние пройдено. Скорость чайки v (ч)=384:8=48 км/ч Скорость альбатроса v (a)=444:6=74 км/ч 74-48=26 к/ч - на столько больше скорость альбатроса.
Гость:
1)384:8=48(км/ч)-скорость чайки. 2)444:6=74(км/ч)-скорость альботроса. 3)74-48=26(км/ч) Ответ:скорость альботроса на 26 больше.
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