Масса сосуда с жидкостью 660 г. Масса пустого сосуда составляет 2/9 от массы жидкости. Найдите массу пустого сосуда и массу жидкости, находящейся в этом сосуде.
Математика
Масса сосуда с жидкостью 660 г. Масса пустого сосуда составляет 2/9 от массы жидкости. Найдите массу пустого сосуда и массу жидкости, находящейся в этом сосуде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотрим масса сосуда две девятых от массы жидкости значит всего 11 частей (9 частей от жидкости и две на сосуд) делмс 660 на 11 получаем 60 - это 1 часть масса сосуда это 2 части - 60 умножаем на 2 = 120 грам а масса жидкости - 9 частей - 60 умножаем на 9 = 540 грам проверка 520 =120= 660
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