Число мужчин, женщин и детей, отдыхающих в пансионате, пропорционально числам 3, 4 и 1. 1. Сколько всего отдыхающих в пансионате, если детей в нем 12? 2. Сколько мужчин в пансионате, если женщин и детей вместе 45? 3. Сколько в ...
Математика
Число мужчин, женщин и детей, отдыхающих в пансионате, пропорционально числам 3, 4 и 1. 1. Сколько всего отдыхающих в пансионате, если детей в нем 12? 2. Сколько мужчин в пансионате, если женщин и детей вместе 45? 3. Сколько в пансионате детей, если женщин на 42 меньше, чем мужчин? 4. Сколько процентов всех отдыхающих составляют дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1 ч это 12 дет 3+4+1=8 8*12= 96 чел 2)4+1=5 соотв 45чел 45/5=9 3*9=27 3) 4-3=1 соотв 42 42*1=42 реб 4) 3+4+1=8 8 - 100% 1 - ? 1*100/8= 12,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?
Геометрия
відрізок завдовжки 1 м поділено на частини, пропорційні числам 3, 6 і 7. Знайдіть довжину утворених частин.
Геометрия