Число мужчин, женщин и детей, отдыхающих в пансионате, пропорционально числам 3, 4 и 1. 1. Сколько всего отдыхающих в пансионате, если детей в нем 12? 2. Сколько мужчин в пансионате, если женщин и детей вместе 45? 3. Сколько в ...

Математика

Число мужчин, женщин и детей, отдыхающих в пансионате, пропорционально числам 3, 4 и 1. 1. Сколько всего отдыхающих в пансионате, если детей в нем 12? 2. Сколько мужчин в пансионате, если женщин и детей вместе 45? 3. Сколько в пансионате детей, если женщин на 42 меньше, чем мужчин? 4. Сколько процентов всех отдыхающих составляют дети?

Автор: Гость