відрізок завдовжки 1 м поділено на частини, пропорційні числам 3, 6 і 7. Знайдіть довжину утворених частин.

Геометрия
відрізок завдовжки 1 м поділено на частини, пропорційні числам 3, 6 і 7. Знайдіть довжину утворених частин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Припустимо ,що R- коеф.пропорц.тоді перше число (3R), друге(6R), а третє (7R). Знаємо що весь відрізок дорівнює 1м, складемо і розв'яжемо рівняння: 3R+6R+7R=1; R(3+6+7)=1; R16=1; R=1:16; R=0.0625. Таким чином, коеф.пропорц. дорівнює 0.0625, тоді перший відрізок становить: 3помножити на0.0625=0.1875,друге:6помножити на 0.06256=0.375, а третій:7помножити на0.0625=0.4375. перевіряємо: 0.1875 +0.3750 0.4375 ----------- 1.0000=1. Відповідь: 0.875; 0.3750; 0.4375. )))))  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диоганали ромба равны 18 и 24м. Найти периметр ромба и расстояние между параллельными сторонами.
Ответить
Геометрия
Кути трапеції дорівнюють 70 і 80 градусів.Знайдіть інші кути трапеції.
Ответить
Математика
Чайка пролетает над волнами 384 км за 8 ч полета. Альбатрос пролетает 444 км за 6ч. На сколько больше скорость альбатроса?
Ответить
Геометрия
Найти число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей
Ответить
Геометрия
Найдите число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей.
Ответить