відрізок завдовжки 1 м поділено на частини, пропорційні числам 3, 6 і 7. Знайдіть довжину утворених частин.

Гость: Гость:

Припустимо ,що R- коеф.пропорц.тоді перше число (3R), друге(6R), а третє (7R). Знаємо що весь відрізок дорівнює 1м, складемо і розв'яжемо рівняння: 3R+6R+7R=1; R(3+6+7)=1; R16=1; R=1:16; R=0.0625. Таким чином, коеф.пропорц. дорівнює 0.0625, тоді перший відрізок становить: 3помножити на0.0625=0.1875,друге:6помножити на 0.06256=0.375, а третій:7помножити на0.0625=0.4375. перевіряємо: 0.1875 +0.3750 0.4375 ----------- 1.0000=1. Відповідь: 0.875; 0.3750; 0.4375. )))))