Диоганали ромба равны 18 и 24м. Найти периметр ромба и расстояние между параллельными сторонами.

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Диагонали ромба делят его на 4 равных прямоугольных треугольника. Возьмём один. Катеты 9 и 12 см. По т. Пифагора ищем гипотенузу( а это сторона ромба) х² = 9² + 12² х² = 81 + 144= 225 х = 15 Р = 15·4 = 60(см) S = aH = 1/2·d1·d2 15H = 1/2·18·24 15H=9·24 5H = 9·8 5H = 72 H = 72:5 = 14,5(см)