На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?

Математика

На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?

Автор: Гость