На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?

Математика
На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 2/3=20/3 20/3:16=5/12 ч 60/12*5=25 мин
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