На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?
Математика
На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2/3 ч. Скольно времени занимает изготовление одной детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 2/3=20/3 20/3:16=5/12 ч 60/12*5=25 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
відрізок завдовжки 1 м поділено на частини, пропорційні числам 3, 6 і 7. Знайдіть довжину утворених частин.
Геометрия
Математика
Чайка пролетает над волнами 384 км за 8 ч полета. Альбатрос пролетает 444 км за 6ч. На сколько больше скорость альбатроса?