Для праздника купили красные и белые шары в отношении 5:3. 1. Чему равно отношение числа красных шаров к числу всех шаров? 2. Чему равно отношение числа белых шаров к числу всех шаров? 3. Сколько процентов всех шаров составляют...

Математика
Для праздника купили красные и белые шары в отношении 5:3. 1. Чему равно отношение числа красных шаров к числу всех шаров? 2. Чему равно отношение числа белых шаров к числу всех шаров? 3. Сколько процентов всех шаров составляют красные, а сколько - белые шары?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5/8 2)3/8 3)5/8*100=62,5% красные 3/8*100=37,5%-белые
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