Для праздника купили красные и белые шары в отношении 5:3. 1. Чему равно отношение числа красных шаров к числу всех шаров? 2. Чему равно отношение числа белых шаров к числу всех шаров? 3. Сколько процентов всех шаров составляют...

Математика

Для праздника купили красные и белые шары в отношении 5:3. 1. Чему равно отношение числа красных шаров к числу всех шаров? 2. Чему равно отношение числа белых шаров к числу всех шаров? 3. Сколько процентов всех шаров составляют красные, а сколько - белые шары?

Автор: Гость