Составить односоставные предложения на тему Зима
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Составить односоставные предложения на тему Зима
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Гость:
Морозный день. Иду по зимнему лесу. Замело дороги.
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