В джунглях решили измерить рост удава. Но не имея инструментов, его рост измерили с помощью попугая. Мартышка сказала: "Рост удава равен 38 попугаям!" Каков в действительности рост удава, если он на 7 м 40 см. длинее попугая?
Математика
В джунглях решили измерить рост удава. Но не имея инструментов, его рост измерили с помощью попугая. Мартышка сказала: "Рост удава равен 38 попугаям!" Каков в действительности рост удава, если он на 7 м 40 см. длинее попугая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х РОСТ ПОПУГАЯ 38Х РОСТ УДАВА 38Х-Х=7,4 37Х=7,4 Х=0,2 МЕТРА РОСТ ПОПУГАЯ 0,2*38 =7,6 МЕТРА РОСТ УДАВА
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