В джунглях решили измерить рост удава. Но не имея инструментов, его рост измерили с помощью попугая. Мартышка сказала: "Рост удава равен 38 попугаям!" Каков в действительности рост удава, если он на 7 м 40 см. длинее попугая?

Математика

В джунглях решили измерить рост удава. Но не имея инструментов, его рост измерили с помощью попугая. Мартышка сказала: "Рост удава равен 38 попугаям!" Каков в действительности рост удава, если он на 7 м 40 см. длинее попугая?

Автор: Гость