Волшебник Ха-Ха прислал подарок Рокфору , герцору Горностайскому , и его подданым 284кг лучших сортов сыра.В первый день гороностаи съели одну пятую часть всего сыра , во второй день ещё 98кг 400г.Сколько сыра осталось?

Математика

Волшебник Ха-Ха прислал подарок Рокфору , герцору Горностайскому , и его подданым 284кг лучших сортов сыра.В первый день гороностаи съели одну пятую часть всего сыра , во второй день ещё 98кг 400г.Сколько сыра осталось?

Автор: Гость