Волшебник Ха-Ха прислал подарок Рокфору , герцору Горностайскому , и его подданым 284кг лучших сортов сыра.В первый день гороностаи съели одну пятую часть всего сыра , во второй день ещё 98кг 400г.Сколько сыра осталось?
Математика
Волшебник Ха-Ха прислал подарок Рокфору , герцору Горностайскому , и его подданым 284кг лучших сортов сыра.В первый день гороностаи съели одну пятую часть всего сыра , во второй день ещё 98кг 400г.Сколько сыра осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
284/5=56,8 284-56,8-98,4=128,8 128,8 кг сыра осталось.
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