найти силу упругости если ее деформация равна 20 см а жесткость 10 н/м
Физика
найти силу упругости если ее деформация равна 20 см а жесткость 10 н/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kx x=20см=0,2м F= 10 н/м * 0,2 м=2Н
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