Найдите объем полости чугунного шара массой 2,8 кг. Объем шара равен 500 см3.
Физика
Найдите объем полости чугунного шара массой 2,8 кг. Объем шара равен 500 см3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность чугуна 11,34 г/см³, поэтому шар массой 2,8 кг имеет полезный объем 2800 / 11,34 ≈ 247 см³. Следовательно, объем полости шара 500 - 247 = 253 см³
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