Найдите объем полости чугунного шара массой 2,8 кг. Объем шара равен 500 см3.

Физика
Найдите объем полости чугунного шара массой 2,8 кг. Объем шара равен 500 см3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность чугуна  11,34 г/см³, поэтому шар массой 2,8 кг  имеет полезный объем 2800 / 11,34 ≈ 247 см³. Следовательно, объем полости шара  500 - 247 = 253 см³
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