что такое пидмет и присудок в переводе на руский и примеры плиз

Қазақ тiлi
что такое пидмет и присудок в переводе на руский и примеры плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подлежащее и сказуемое я сегодня читал книгу - я пидмет, читал - присудок!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
найти силу упругости если ее деформация равна 20 см а жесткость 10 н/м
Ответить
Химия
1.При сгорании метана образовалось 20л углекислого газа.Какое количество вещества метана сгорело?2.При сгорании этена израсходовано 5л кислорода.Ка...
Ответить
Математика
Волшебник Ха-Ха прислал подарок Рокфору , герцору Горностайскому , и его подданым 284кг лучших сортов сыра.В первый день гороностаи съели одну пяту...
Ответить
Математика
Отрезок AB разделен точкой C в отношении 2:5, причем одна из частей отрезка на 6 см больше другой. Найти длину каждой части.
Ответить
Математика
для перевозки картофеля выделили две автомашины. на первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля, чем на вторую. сколько тонн картофеля погр...
Ответить