что такое пидмет и присудок в переводе на руский и примеры плиз
Қазақ тiлi
что такое пидмет и присудок в переводе на руский и примеры плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подлежащее и сказуемое я сегодня читал книгу - я пидмет, читал - присудок!
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