Тело свободно падает с высоты и у поверхности земли достигает скорости 100м/c. С какой высоты падает тело?
Физика
Тело свободно падает с высоты и у поверхности земли достигает скорости 100м/c. С какой высоты падает тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v0=0 m/c v=100m/c h1=0 h2=? Решение: Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 Ek1=0; Ep1=mgh2; Ek2=m*v(в квадрате)/2 Ep2=0; mgh2=m*v(в квадрате)/2; h2=v(в квадрате)/ 2*g; h2=10000/20=500м.
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