Средняя линия трапеции равна 20 см. Найдите основания трапеции, если они относятся как 3:7. Только плиззз подробное решение через дано..
Геометрия
Средняя линия трапеции равна 20 см. Найдите основания трапеции, если они относятся как 3:7. Только плиззз подробное решение через дано..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: трапеция АВСД (Д поменяете на английское) ВС и АД основания трапеции КМ - средняя линия трапеции КМ=20 см ВС : АД=3:7 Найти ВС и АД. Решение. По свойству средней линии трапеции КМ=(ВС+АД):2 значит 2*КМ=ВС+АД Пусть х - коэфициент пропорциональности, тогда ВС=3х, а АД=7х 3х+7х=2*20 10х=40 х=4 ВС=3*4=12 см АД=7*4=28 см Ответ ВС=12 см, АД=28 см
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