(х-23):26=8 1728:(56-х)=36
Математика
(х-23):26=8 1728:(56-х)=36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-23):26=8 х-23=26*8 х-23=208 х=231 1728:(56-х)=36 56-х=1728:36 56-х=48 х=8
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