в трёх школах 1945 учеников. В первойи второй вместе 1225 учеников, а во второй и третьей 1300 учеников. сколько учеников в каждой школе? реши и проверь решение.

Математика
в трёх школах 1945 учеников. В первойи второй вместе 1225 учеников, а во второй и третьей 1300 учеников. сколько учеников в каждой школе? реши и проверь решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1945-1225=720(в 3-ей школе) 2)1300-720=580(во 2-ой школе) 3)1225-580=645(в 1-ой школе) Проверка:720+580+645=1945
Гость:
1945-1225=720 в 3й 1945-1300=645 в 1й 1300-720=580 проверим 720+645+580=1945      
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