в трёх школах 1945 учеников. В первойи второй вместе 1225 учеников, а во второй и третьей 1300 учеников. сколько учеников в каждой школе? реши и проверь решение.

Математика

в трёх школах 1945 учеников. В первойи второй вместе 1225 учеников, а во второй и третьей 1300 учеников. сколько учеников в каждой школе? реши и проверь решение.

Автор: Гость