ОПределите КПД Идеальной тепловой машины ,имеющей температуру нагревателя 480С ,А температуру холодильника 30С

Гость: Гость:

КПД идеальной тепловой машины вычисляется по формуле η=(Тн-Тх)/Тн Перевод градусов Цельсия в Кельвины Тн=tн+273=480+273=753К - температура нагревателя Тх=tх+273=30+273=303К - температура холодильника η=(753-303)/753≈0,6 (или 60 %)