ОПределите КПД Идеальной тепловой машины ,имеющей температуру нагревателя 480С ,А температуру холодильника 30С

Физика
ОПределите КПД Идеальной тепловой машины ,имеющей температуру нагревателя 480С ,А температуру холодильника 30С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД идеальной тепловой машины вычисляется по формуле η=(Тн-Тх)/Тн Перевод градусов Цельсия в Кельвины Тн=tн+273=480+273=753К - температура нагревателя Тх=tх+273=30+273=303К - температура холодильника η=(753-303)/753≈0,6 (или 60 %)
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