дуб посадили на 84 года раньше сосны,возраст сосны состовляет 60% от возраста дуба.Найти возраст каждого дерева?
Алгебра
дуб посадили на 84 года раньше сосны,возраст сосны состовляет 60% от возраста дуба.Найти возраст каждого дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ЛЕТ ДУБУ 0,6Х ЛЕТ СОСНЕ Х-0,6Х=84 0,4Х=84 Х=210 ЛЕТ ДУБУ 210-84=126 ЛЕТ СОСНЕ
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