дуб посадили на 84 года раньше сосны,возраст сосны состовляет 60% от возраста дуба.Найти возраст каждого дерева?

Алгебра

дуб посадили на 84 года раньше сосны,возраст сосны состовляет 60% от возраста дуба.Найти возраст каждого дерева?

Автор: Гость