в магазине бытовой техники кофеварки и чайники продаются по цене 1000 р. замесяц продали 15 кофеварок и 23 чайника. сколько денег выручил магазин за продажу этих товаров.

Математика

в магазине бытовой техники кофеварки и чайники продаются по цене 1000 р. замесяц продали 15 кофеварок и 23 чайника. сколько денег выручил магазин за продажу этих товаров.

Автор: Гость