в магазине бытовой техники кофеварки и чайники продаются по цене 1000 р. замесяц продали 15 кофеварок и 23 чайника. сколько денег выручил магазин за продажу этих товаров.

Математика
в магазине бытовой техники кофеварки и чайники продаются по цене 1000 р. замесяц продали 15 кофеварок и 23 чайника. сколько денег выручил магазин за продажу этих товаров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За месяц магазин выручил: (15+23)*1000=38000 рублей
Гость:
15+23=38 единиц товара продали  38*1000=38000 всего выручили денег  или 15*1000+23*1000=38000
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