По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в противоположных направлениях: грузовой со скоростью 44км/ч и пассажирский со скоростью 100 км/ч какова скорость грузового поезда относительно пассажирс...

Физика

По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в противоположных направлениях: грузовой со скоростью 44км/ч и пассажирский со скоростью 100 км/ч какова скорость грузового поезда относительно пассажирского?

Автор: Гость