По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в противоположных направлениях: грузовой со скоростью 44км/ч и пассажирский со скоростью 100 км/ч какова скорость грузового поезда относительно пассажирс...
Физика
По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в противоположных направлениях: грузовой со скоростью 44км/ч и пассажирский со скоростью 100 км/ч какова скорость грузового поезда относительно пассажирского?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость грузового поезда относительно пассажирского (как и пассажирского относительно грузового): V=44+100=144 км/ч
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