Определите массу оконного стекла длиной 60см,высотой 50см и толщиной 0,5м.
Физика
Определите массу оконного стекла длиной 60см,высотой 50см и толщиной 0,5м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толщина стекла наверно тоже в самнтиметрах? 0,5 м - это многовато :) Объем стекла: V=a×b×h=60×50×0,5 =1500 см³ Плотность оконного стекла ρ=2,55 г/см³ (в задачнике есть справочник, там значение может быть другое) Масса стекла: m=ρV=2,55*1500=3825 г=3,825 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух ...
Математика
Алгебра
дуб посадили на 84 года раньше сосны,возраст сосны состовляет 60% от возраста дуба.Найти возраст каждого дерева?
Физика