Определите массу оконного стекла длиной 60см,высотой 50см и толщиной 0,5м.

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Толщина стекла наверно тоже в самнтиметрах? 0,5 м - это многовато :) Объем стекла: V=a×b×h=60×50×0,5 =1500 см³ Плотность оконного стекла ρ=2,55 г/см³ (в задачнике есть справочник, там значение может быть другое) Масса стекла: m=ρV=2,55*1500=3825 г=3,825 кг