Трамвайный вагон движется по закруглению радиусом 50м. Определите скорость трамвая, если центростремительное ускорение 0,5м/с2
Физика
Трамвайный вагон движется по закруглению радиусом 50м. Определите скорость трамвая, если центростремительное ускорение 0,5м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
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Центростремительное ускорение: a=V²/R =>V²=a·R V=√(aR)=√(0,5·50)=√25=5 м/с Ответ: скорость трамвая 5 м/с
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