в игре по перетягиванию каната участвуют четыре человека.два из них тянут канат в одну сторону ссилами 330 Н и 400 Н.в каком направление будет двигаться канат и чему равна сила сопротивления воздуха?
Физика
в игре по перетягиванию каната участвуют четыре человека.два из них тянут канат в одну сторону ссилами 330 Н и 400 Н.в каком направление будет двигаться канат и чему равна сила сопротивления воздуха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канат будет двигаться в ту сторону, в которую тянут с силой 440Н. А причем тут сопротивление воздуха? Пиши условие задачи правильно!
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