в игре по перетягиванию каната участвуют четыре человека.два из них тянут канат в одну сторону ссилами 330 Н и 400 Н.в каком направление будет двигаться канат и чему равна сила сопротивления воздуха?

Физика

в игре по перетягиванию каната участвуют четыре человека.два из них тянут канат в одну сторону ссилами 330 Н и 400 Н.в каком направление будет двигаться канат и чему равна сила сопротивления воздуха?

Автор: Гость