укажите 2ю и 3ю форму слов to sing .to give
Английский язык
укажите 2ю и 3ю форму слов to sing .to give
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
to sing - sang - sung to give - gave - given
Гость:
to sing - sang - sung to give - gave - given
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