Как при помощи положительно заряженного предмета сообщить электроскопу отрицательный заряд?

Гость: Гость:

При поднесении к шару электроскопа положительно заряженного тела электроны к нему притягиваются и накапливаются на ближайшем конце шара. Здесь оказывается некоторое число «избыточных» электронов, и эта часть проводника заряжается отрицательно. На удаленном конце шара образуется недостаток электронов и, следовательно, избыток положительных ионов: здесь появляется положительный заряд. Теперь, если быстро коснуться пальцем положительно заряженного конца шара - заряд уйдет через тело в землю. А противоположный конец шара останется заряжен отрицательно. И если убрать теперь заряженное тело - то отрицательный заряд равномерно распределится по всему шару электроскопа и он будет заряжен отрицательно.