Резистори опорами 3 і 6 Ом зєднані паралельно й приєднані до джерела струму напруга на затискачах якого дорівнює 12В. Якою є сила струму в колі?
Физика
Резистори опорами 3 і 6 Ом зєднані паралельно й приєднані до джерела струму напруга на затискачах якого дорівнює 12В. Якою є сила струму в колі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/R=1/R₁+1/R₂=(R₁+R₂)/R₁+R₂ I=U/R=U·(1/R) I=U(R₁+R₂)/R₁R₂=12(3+6)/3·6=6А
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