Резистори опорами 3 і 6 Ом зєднані паралельно й приєднані до джерела струму напруга на затискачах якого дорівнює 12В. Якою є сила струму в колі?

Физика

Резистори опорами 3 і 6 Ом зєднані паралельно й приєднані до джерела струму напруга на затискачах якого дорівнює 12В. Якою є сила струму в колі?

Автор: Гость